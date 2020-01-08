Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сандерленд выиграл 4-й этап «Дакара» в классе мотоциклов, Брабек остался лидером зачёта

Сандерленд выиграл 4-й этап «Дакара» в классе мотоциклов, Брабек остался лидером зачёта
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Британский мотогонщик Сэм Сандерленд показал лучшее время на четвёртом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он всего на 11 секунд опередил чилийца Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, показавшего второе время. Замкнул тройку представитель Аргентины Кевин Бенавидес, уступивший победителю 46 секунд.

Американец Рикки Брабек показал седьмое время, уступив Сандерленду почти три минуты, но это не помешало ему остаться во главе общего зачёта.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Четвёртый СУ

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 4:24.40
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +0.11
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +0.46
4. Росс Бранч (KTM) — +1.06
5. Паулу Гонсалвеш (Hero) — +2.22
6. Франко Кайми (Yamaha) — +2.36
7. Рикки Брабек (Honda) — +2.59

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 15:06.43
2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.30
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +8.31
4. Тоби Прайс (KTM) — +12.09
5. Сэм Сандерленд (KTM) — +14.11
6. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.52.

Дакар 2020. Этап 4, Неом - Аль-Ула
Мотоциклы (СУ - 453 км)
08 января 2020, среда. 07:55 МСК
Идёт
1
Сэм Сандерленд
KTM
04:24:40
2
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
Honda
+0:11
3
Кевин Бенавидес
Honda
+0:46
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020