Сандерленд выиграл 4-й этап «Дакара» в классе мотоциклов, Брабек остался лидером зачёта

Британский мотогонщик Сэм Сандерленд показал лучшее время на четвёртом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он всего на 11 секунд опередил чилийца Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, показавшего второе время. Замкнул тройку представитель Аргентины Кевин Бенавидес, уступивший победителю 46 секунд.

Американец Рикки Брабек показал седьмое время, уступив Сандерленду почти три минуты, но это не помешало ему остаться во главе общего зачёта.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Четвёртый СУ

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 4:24.40

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +0.11

3. Кевин Бенавидес (Honda) — +0.46

4. Росс Бранч (KTM) — +1.06

5. Паулу Гонсалвеш (Hero) — +2.22

6. Франко Кайми (Yamaha) — +2.36

7. Рикки Брабек (Honda) — +2.59

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 15:06.43

2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.30

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +8.31

4. Тоби Прайс (KTM) — +12.09

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +14.11

6. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.52.