Петерансель отыграл у Сайнса более 7 минут в четвёртый день «Дакара»-2020

Французский гонщик Стефан Петерансель, выступающий в классе внедорожников, показал лучшее время на четвёртом спецучастке «Дакара». Он на 2 минуты и 26 секунд опередил Нассера Аль-Аттию, показавшего второй результат. Третье время показал Карлос Сайнс-старший, уступивший Петеранселю 7 минут 18 секунд. Двукратный чемпион Фернандо Алонсо смог добраться до финиша спецучастка, уступив победителю более 26 минут.

В общем зачёте эти же гонщики располагаются в обратном порядке: по итогам четырёх дней лидерство удерживает Сайнс, чей отрыв от Аль-Аттии сократился до 3 минут 3 секунд. Петерансель, занимая третье место, уступает лидеру почти 12 минут.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Четвёртый СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:04.34

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.26

3. Карлос Сайнс (Mini) — +7.18

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 15:12.12

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.03

3. Стефан Петерансель (Mini) — +11.42.