Шибалов выиграл 4-й этап «Дакара» в классе грузовиков, Каргинов возглавил общий зачёт

Российский гонщик Антон Шибалов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на четвёртом спецучастке ралли «Дакар» 2020 года. Второе время продемонстрировал Андрей Каргинов, третье — Дмитрий Сотников.



Вчерашний лидер общего зачёта Сергей Вязович остался только шестым и упустил лидерство в общем зачёте. Теперь генеральную классификацию возглавляет Андрей Каргинов, опережая Вязовича на 10 минут 43 секунды.



«Дакар»-2020. Грузовики. Четвёртый СУ



1. Антон Шибалов («КАМАЗ») — 4:15.43

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.41

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +9.05

4. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +13.02

...6. Сергей Вязович («МАЗ») — +15.42

...9. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +26.13



«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 11:54.43

2. Сергей Вязович («МАЗ») — +10.43

3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +15.02

...6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +1:11.26

...10. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:16.45.