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Шибалов выиграл 4-й этап «Дакара» в классе грузовиков, Каргинов возглавил общий зачёт

Шибалов выиграл 4-й этап «Дакара» в классе грузовиков, Каргинов возглавил общий зачёт
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик Антон Шибалов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на четвёртом спецучастке ралли «Дакар» 2020 года. Второе время продемонстрировал Андрей Каргинов, третье — Дмитрий Сотников.

Вчерашний лидер общего зачёта Сергей Вязович остался только шестым и упустил лидерство в общем зачёте. Теперь генеральную классификацию возглавляет Андрей Каргинов, опережая Вязовича на 10 минут 43 секунды.

«Дакар»-2020. Грузовики. Четвёртый СУ

1. Антон Шибалов («КАМАЗ») — 4:15.43
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.41
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +9.05
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +13.02
...6. Сергей Вязович («МАЗ») — +15.42
...9. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +26.13

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 11:54.43
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +10.43
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +15.02
...6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +1:11.26
...10. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:16.45.

Дакар 2020. Этап 4, Неом - Аль-Ула
Грузовики (СУ - 453 км)
08 января 2020, среда. 10:31 МСК
Идёт
1
Антон Шибалов
KAMAZ
04:15:43
2
Андрей Каргинов
KAMAZ
+2:41
3
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+9:05
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