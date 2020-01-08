Шибалов выиграл 4-й этап «Дакара» в классе грузовиков, Каргинов возглавил общий зачёт

Российский гонщик Антон Шибалов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на четвёртом спецучастке ралли «Дакар» 2020 года. Второе время продемонстрировал Андрей Каргинов, третье — Дмитрий Сотников.
Вчерашний лидер общего зачёта Сергей Вязович остался только шестым и упустил лидерство в общем зачёте. Теперь генеральную классификацию возглавляет Андрей Каргинов, опережая Вязовича на 10 минут 43 секунды.
«Дакар»-2020. Грузовики. Четвёртый СУ
1. Антон Шибалов («КАМАЗ») — 4:15.43
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.41
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +9.05
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +13.02
...6. Сергей Вязович («МАЗ») — +15.42
...9. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +26.13
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 11:54.43
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +10.43
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +15.02
...6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +1:11.26
...10. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:16.45.
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