Сандерленда оштрафовали за превышение скорости и лишили победы на 4-м СУ «Дакара»

Британский мотогонщик Сэм Сандерленд получил штраф по итогам четвёртого спецучастка ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Сандерленд был оштрафован на пять минут за превышение в зоне с лимитированной скоростью и откатился на восьмую строчку по итогам дня.
Таким образом, победа на спецучастке досталась чилийцу Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Вторым стал представитель Аргентины Кевин Бенавидес, третьим — Росс Бранч.
Американец Рикки Брабек показал седьмое время, уступив Хосе Игнасио Корнехо Флоримо почти три минуты, но это не помешало ему остаться во главе общего зачёта.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Четвёртый СУ
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 4:24.51
2. Кевин Бенавидес (Honda) — +0.35
3. Росс Бранч (KTM) — +0.55
4. Паулу Гонсалвеш (Hero) — +2.11
5. Рикки Брабек (Honda) — +2.48
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт
1. Рикки Брабек (Honda) — 15:06.43
2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.30
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +8.31
4. Тоби Прайс (KTM) — +12.09
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.52.
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