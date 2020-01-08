Сандерленда оштрафовали за превышение скорости и лишили победы на 4-м СУ «Дакара»

Британский мотогонщик Сэм Сандерленд получил штраф по итогам четвёртого спецучастка ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Сандерленд был оштрафован на пять минут за превышение в зоне с лимитированной скоростью и откатился на восьмую строчку по итогам дня.



Таким образом, победа на спецучастке досталась чилийцу Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Вторым стал представитель Аргентины Кевин Бенавидес, третьим — Росс Бранч.



Американец Рикки Брабек показал седьмое время, уступив Хосе Игнасио Корнехо Флоримо почти три минуты, но это не помешало ему остаться во главе общего зачёта.



«Дакар»-2020. Мотоциклы. Четвёртый СУ



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 4:24.51

2. Кевин Бенавидес (Honda) — +0.35

3. Росс Бранч (KTM) — +0.55

4. Паулу Гонсалвеш (Hero) — +2.11

5. Рикки Брабек (Honda) — +2.48



«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт



1. Рикки Брабек (Honda) — 15:06.43

2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.30

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +8.31

4. Тоби Прайс (KTM) — +12.09

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.52.