Каргинов и Шибалов поражены количеством камней на четвёртом этапе «Дакара»

Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов и Антон Шибалов рассказали об особенностях третьего этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, где россияне показали два быстрейших результата.



«День получился сложным и длинным. Очень много камней, просто безумное количество. Особенно в последние километров 50, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



«Сегодня самый каменистый день был на гонке. Наверное, только чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю свою карьеру не видел. По навигации и технике проблем у нас не было», — добавил со своей стороны Шибалов.