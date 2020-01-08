Каргинов и Шибалов поражены количеством камней на четвёртом этапе «Дакара»
Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов и Антон Шибалов рассказали об особенностях третьего этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, где россияне показали два быстрейших результата.
«День получился сложным и длинным. Очень много камней, просто безумное количество. Особенно в последние километров 50, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
«Сегодня самый каменистый день был на гонке. Наверное, только чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю свою карьеру не видел. По навигации и технике проблем у нас не было», — добавил со своей стороны Шибалов.
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