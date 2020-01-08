Сотников: отдали одно своё колесо Николаеву, получившему прокол

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для него сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар», на котором россиянин показал третий результат. В общем зачёте Сотников теперь занимает 10-ю позицию. Сотников отметил, что день был сложным, и рассказал, как они отдали одно своё колесо экипажу Эдуарда Николаева, получившему прокол.
«Сложный день, большая смена темпа. Местами не было дороги, а только камни разных размеров. К сожалению, два колеса проколол экипаж Николаева. Остановились и отдали им одно своё.
Последнюю часть спецучастка старались отработать до конца, все грузовики «сбросились», мы же давили, чтобы отыграть время. Думаю, для «КАМАЗ-мастера» сегодня хороший день», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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