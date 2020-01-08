Аль-Раджи накричал на Кузьмича и Сеайдана за то, что его не пропускали

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о сложностях четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, где его экипаж показал 17-й результат.



«Организаторы по-прежнему лютуют. Что будет с участниками, которые остались на трассе в темноте, я не представляю. Первые две секции довольно быстрые были, но с очень сложной навигацией. В одном месте, к сожалению, я сильно отклонился в сторону. Пока разбирались, нас уже догнали Язид и Терранова. Была небольшая проблемка с тем, что мы якобы не пропускали Язида — он кричал. Но перед нами ехало шесть мотоциклистов, я им сигналил, но… Главное, что разобрались. На старте после нейтрализации мы ребят пропустили — пожалуйста, валите дальше.



Ну а третья часть спецучастка была просто адовой. Даже по сравнению с тем, что нам казалось адским в предыдущие дни, сегодня был лютый кошмар. Такое ощущение, что нас высадили на Луну. Ясир много раз меня спрашивал: „Мы туда едем? Ты уверен, что трек здесь проходит?“ Камни были огромные, иногда приходилось буквально пробираться между скал. Пару раз даже пришлось остановиться, потому что не было видно, куда ехать. Ехал по наитию, в голове пересчитывал курс. В итоге все точки собрали, но последние 80 километров стали кромешным адом. Денёк лютый. Уверен, что большинство участников финиширует только к утру», — заявил Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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