Бывший гендиректор «Ниссана» Карлос Гон обвинил компанию в сговоре с прокуратурой

Карлос Гон, бывший генеральный директор альянса «Ниссан-Рено-Мицубиси», находившийся под арестом в Японии с ноября 2018 года по подозрению в коррупции и финансовых преступлениях, провёл пресс-конференцию в столице Ливана Бейруте.



Бизнесмен огласил список из нескольких высокопоставленных имён в концерне, которые предпринимали попытки сместить его с поста главы компании после того, как финансовые показатели концерна стали падать. В этом списке оказались бывший исполнительный директор Хирото Саикава, бывший чиновник из Министерства торговли Японии и председатель номинационного комитета «Ниссан» Масакадзу Тойода, бывший глава юридического отдела Хари Нада и другие.



«Факт сговора между «Ниссаном» и прокуратурой прослеживается повсюду. Ни в одной цивилизованной демократической стране не сажают за недостаточную отчётность», — цитирует Гона New York Times.

Ранее стало известно, что Гон сумел покинуть Японию. Предполагается, что он покинул страну по чужим документам.