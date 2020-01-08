Вязовичу не понравился четвёртый этап «Дакара»

Белорусский гонщик Сергей Вязович прокомментировал итоги четвёртого спецучастка «Дакара»-2020, по итогам которого он занял шестую позицию, уступив лидерство россиянину Андрею Каргинову.



«Сегодня мы израсходовали одну запаску. Было два прокола — один раз мы использовали систему подкачки. Поэтому темп у нас сегодня был неспортивный. Ехали так, чтобы ещё раз не менять колесо. Сложной навигации сегодня не было нигде. Потому что там, где ехали по твёрдым дорогам первый участок, ехали быстро.

Второй отрезок по камням — тоже быстро, но там трек хорошо виден. А третья часть — реально тридцать километров в час, невозможно заблудиться. Нет скорости, ты едешь чётко по курсу. Второй и третий отрезки были очень «убойные». Заключительная часть — я вообще не знаю, зачем нужны такие участки. Очень медленно и долго», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy.