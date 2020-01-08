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Петерансель: новый «Дакар» — это просто находка!

Петерансель: новый «Дакар» — это просто находка!
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Французский гонщик Стефан Петерансель прокомментировал свою победу на четвёртом этапе «Дакара»-2020.

«После проблем в первые дни победа дала нам много приятных эмоций, хоть мы и прокололи один раз колесо и один раз заблудились, в итоге потеряв около шести минут на этом.

Этап получился очень интересным, дороги в начале и конце дистанции были совершенно разными. Особенно сложными мне показались заключительные 60 километров. Это был мягкий песок с валунами — весьма техничное покрытие, на котором сложно выбрать правильный путь.

Новый «Дакар» — это просто находка! Здесь есть всё для проведения хорошего ралли-рейда: и ландшафт, и запутанная навигация. В настоящее время организаторы блестяще справляются с работой», — приводит слова Петеранселя официальный сайт «Дакара».

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