Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: Аль-Аттия дружит с «КАМАЗом» и Чагиным. Видео

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый четвёртому соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января.

Нассер Аль-Аттия, являющийся одним из главных претендентов на победе в зачёте внедорожников, назвал руководителя «КАМАЗ-мастера» Владимира Чагина и всю команду своими друзьями.

«Все «камазовцы» — мои друзья. Владимир Чагин — большой друг мой», — сказал Аль-Аттия.

Эдуард Николаев, чьё отставание от лидера Андрея Каргинова по итогам четырёх дней составляет более часа, пообещал не сдаваться, несмотря на не любимую им каменистую дорогу.

«Кто-то любит дюны, пески, извилистые дороги, кто-то — по камням. Конечно, это не говорит, что всё, ты должен сдаться. Я ни в коем случае не сдаюсь. Ищу моменты, где я теряю в камнях, где наверстать упущенное», — сказал он.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».