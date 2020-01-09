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Голландец, не пускавший «КАМАЗ» Николаева, на следующий день исправился

Голландец, не пускавший «КАМАЗ» Николаева, на следующий день исправился
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Эдуард Николаев, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер» в зачёте грузовиков на «Дакаре»-2020, рассказал, что достиг взаимопонимания с голландцем Янусом ван Кастереном, который долго не пропускал россиянина на третьем спецучастке, хотя ехал заведомо медленнее. По словам Николаева, на четвёртом спецучастке ван Кастерен сразу пропустил его.

«Сегодня мы… Интересная борьба была с «Ивеко», это 505-й номер, не помню его фамилии… Да, ван Кастерен. С ним вчера был инцидент. Не хотел он нас пропускать длительное время. Сегодня мы на него накатили, и он уехал в сторону», — сказал Николаев в интервью YouTube-каналу «КАМАЗ-мастера».

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

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