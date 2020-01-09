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Прайс выиграл 5-й этап «Дакара» и вышел на второе место в классе мотоциклов

Прайс выиграл 5-й этап «Дакара» и вышел на второе место в классе мотоциклов
Авто / Дакар 2020 0

Австралийский мотогонщик Тоби Прайс показал лучшее время в пятый соревновательный день ралли «Дакар» 2020 года. Второй результат показал чилиец Пабло Кинтанилья, отставший на 1 минуту 12 секунд, а замкнул тройку американец Эндрю Шорт.

Лидер ралли Рикки Брабек показал четвёртое время, уступив Прайсу чуть более трёх минут, но это не помешало ему остаться во главе общего зачёта. По итогам пяти дней его отрыв от австралийца составляет 9 минут 6 секунд.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Пятый СУ

1. Тоби Прайс (KTM) — 3:57.33
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1.12
3. Эндрю Шорт (Husqvarna) — +2.31
4. Рикки Брабек (Honda) — +3.03

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 19:07.19
2. Тоби Прайс (KTM) — +9.06
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +11.32
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +16.01.

Дакар 2020. Этап 5, Аль-Ула - Хаиль
Мотоциклы (СУ - 353 км)
09 января 2020, четверг. 07:35 МСК
Идёт
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