Сайнс выиграл пятый этап «Дакара»-2020 и укрепил лидерство в зачёте внедорожников

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший показал лучший результат на пятом спецучастке ралли-рейда «Дакар». Он почти на три минуты опередил ближайшего преследователя Нассера Аль-Аттию из Катара. Замкнул тройку француз Стефан Петерансель, уступивший Сайнсу чуть более шести минут.

В общем зачёте класса внедорожников эти гонщики располагаются в том же порядке, только разрывы между ними увеличились: Сайнс почти на 6 минут опережает Аль-Аттию, а тот в свою очередь почти на 12 минут оторвался от Петеранселя.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Пятый СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 3:52.01

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.56

3. Стефан Петерансель (Mini) — +6.11

...7. Фернандо Алонсо (Toyota) — +12.23.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 19:04.13

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.59

3. Стефан Петерансель (Mini) — +17.53

...20. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:11.50.