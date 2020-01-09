Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Российский гонщик Эдуард Николаев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», которая на «Дакаре» 2020 года выступает в зачёте грузовиков, остановился на дистанции пятого спецучастка из-за проблем с двигателем, сообщает пресс-служба коллектива.

«Николаев встал на 165-м километре, проблемы с двигателем. Экипаж пытается устранить неполадку», — сказано в сообщении пресс-службы «КАМАЗ-мастера».

Кроме того пресс-служба «Дакара» сообщает, что ремонт может занять от двух до трёх часов.

Напомним, по итогам четырёх дней Николаев занимал шестое место в общем зачёте класса грузовиков, уступая лидеру Андрею Каргинову 1 час 11 минут 26 секунд. Помимо Каргинова впереди него располагались Сергей Вязович, Антон Шибалов, Мартин Мацик и Алеш Лопрайс.