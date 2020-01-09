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Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места на 5-м этапе «Дакара»

Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места на 5-м этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Дмитрий Сотников, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на пятом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он на 3 минуты 6 секунд опередил своего товарища по команде Антона Шибалова, а третьим стал ещё один представитель российского коллектива Андрей Каргинов, отставший ещё на 9 секунд.

В общем зачёте разрыв между Каргиновым и Шибаловым сократился до 14 минут 53 секунд. Белорус Сергей Вязович, ранее занимавший вторую позицию, сегодня проиграл почти 15 минут и откатился в генеральной классификации на третью строчку.

Напомним, ранее стало известно, что Эдуард Николаев на пятом этапе столкнулся с проблемами.

«Дакар»-2020. Грузовики. Пятый СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 4:12.04
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +3.06
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +3.15
4. Сергей Вязович («МАЗ») — +16.30
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +23.38.

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 20:10.02
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +14.53
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +23.58
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:29.18
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +1:38.30
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +2:00.13
7. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:13.30
...10. Александр Василевский («МАЗ») — +3:05.44
11. Алексей Вишневский («МАЗ») — +3:07.44.

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