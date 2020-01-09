Вязович: «КАМАЗы» были впереди, а мы долго не могли найти свой темп

Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал четвёртый результат на пятом этапе «Дакаре» и проигрыш трём гонщикам «КАМАЗ-мастера».



«Первую часть ехали аккуратно, проигрывали немного. Второй участок двигались уже в гордом одиночестве, „КАМАЗы“ были впереди. Долго не могли найти свой темп. Сегодня трасса была совершенно другой, а у нас мягковато была настроена подвеска. Последние километров 50 проехали хорошим темпом. Проколов не было, в навигации тоже проблем нет. Видели Януса ван Кастерена, он менял колесо, Герт Хузник тоже менял колесо, но в зоне нейтрализации. Мы его предупредили, что так делать не стоит. Было много опасных непрописанных спусков, это удивило», — приводит слова Вязовича пресс-служба «КАМАЗ-мастера».