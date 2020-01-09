Шибалов — о пятом этапе «Дакара»: было ощущение, что местами спуски под 90 градусов

Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Дмитрий Сотников поделились ощущениями от пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020. Сотников по итогам дня стал быстрейшим, Шибалов — вторым.



«Сегодня гораздо меньше камней, больше песчаных дорог. Были крутые спуски, о чём предупреждали организаторы. Местами, такое ощущение, они были под 90 градусов. Старались преодолевать их аккуратно. Пески были вязкими, но дальше будет сложнее. Колеса справляются, едем дальше», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



«Сегодня у нас всё в порядке. Стартовали после Антона и Андрея. Из-за мотоциклистов было сложно ехать быстро. Дюны с крутыми спусками. Местами чем-то напоминали Астрахань. Чистых дюн не было, а трасса вышла убойная, рабочая. Местами песок мягкий, а где-то жёсткий, сырой внутри. Опасно было идти на косогоре, где машину начинало сносить», — добавил со своей стороны Сотников.