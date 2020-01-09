Каргинов доехал пятый этап «Дакара» с проколом колеса и пропадающими тормозами

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал итоги пятого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал третий результат.



«Сложный спецучасток. Буквально перед финишем первой части этапа задели заднее правое колесо: был сильный прокол, с которым справлялась подкачка. Учитывая, что за замену в зоне нейтрализации полагается большой штраф, не стали менять его.



Приняли решение ехать на подкачке, но по ходу движения она перестала справляться, воздух стал уходить из пневмосистемы, тормоза местами начали пропадать. Понимали, что на остановке потеряем шесть-семь минут, поэтому поехали дальше, что оправдало наш план. Было много спусков, отвесная скала буквально. На дюнах были очень жёсткие тычки», — приводит слова Андрея Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».