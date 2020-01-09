На «Дакаре» замбийцы дотащили до финиша россиянина Шмотьева, у которого кончился бензин

Российский гонщик Алексей Шмотьев рассказал о проблеме, возникшей на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. У Шмотьева, выступающего в зачёте мотовездеходов, незадолго до финиша закончился бензин. Россиянину помог замбийский экипаж во главе с Хенни де Клерком. Гонщик на автомобиле TreasuryONE на автомобиле дотянул мотовездеход Шмотьева до финиша.



«Бензин кончился за три километра до финиша. К счастью, нашлись добрые люди, которые нас дотащили. Уже не первый раз в этом году. Просчёты… Мы знаем, в чём проблема, но не знаем, как её устранить. Ну, будем что-то придумывать», — приводятся слова Шмотьева в его инстаграм-аккаунте.



Ранее у российского гонщика возникла схожая проблема на втором этапе, когда топливо кончилось за 700 метров до заправки.

Шмотьев: бензин закончился за 700 метров до заправки