Хэмилтон пожертвовал $ 0,5 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не остался в стороне от катастрофы, разворачивающейся в Австралии. Зелёный континент страдает от мощнейших лесных пожаров. С сентября 2019 года огнём было уничтожено несколько миллионов гектара леса, в стихии погибло более миллиарда животных.
«Глубоко опечален новостью о том, что более миллиарда ни в чём не повинных животных Австралии мучительно погибли. Моя любовь к фауне не является секретом, и я не могу не скорбеть о беззащитных животных. Мне повезло часто бывать в Австралии, и я знаю, насколько прекрасна эта страна. Австралия, продолжай бороться. Я общался с некоторыми людьми, которые посвящают себя борьбе и восхищаюсь ими. Я умоляю вас присоединиться ко мне и подумать о том, какое влияние мы оказываем на планету. Давайте работать вместе, чтобы вносить небольшие изменения. Давайте воодушевлять на то же наших друзей и членов семьи. Я жертвую $ 0,5 млн долларов организациям, которые ведут борьбу с лесными пожарами в Австралии. Если у вас есть возможность помочь, но вы ещё ею не воспользовались, вы можете это сделать. С миру по нитке», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».
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