Риккардо: моё имя всегда будут связывать с «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о слухах, которые не исключают его перехода в «Феррари» в 2021 году. Австралиец отметил, что такие разговоры никогда не утихнут, потому что у него есть итальянские корни.

«Думаю, из-за итальянских корней моё имя всегда будут связывать с «Феррари». Как бы то ни было, мне приятно, что обо мне говорят в этом контексте. Но пока мне бы хотелось хорошо поработать в 2020 году», — приводит слова Риккардо F1i.

Следующий сезон будет последним согласно контракту Риккардо с «Рено». На данный момент Даниэль является одним из самых высокооплачиваемых гонщиков пелотона, и пока не совсем понятно, захотят ли стороны сотрудничать в дальнейшем. Ранее в «Рено» заявляли, что к 2021 году хотят подготовить к Формуле-1 воспитанника собственной молодёжной программы.