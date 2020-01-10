Чемпион «Дакара»-2017 в зачёте мотоциклов Сандерленд сломал пять позвонков и сошёл с гонки

9 января в Саудовской Аравии состоялся пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2020. В зачёте мотоциклов день не прошёл без серьёзных инцидентов. Чемпион «Дакара»-2017 Сэм Сандерленд попал в аварию, в результате которой сломал пять позвонков и лопатку. В результате он прекратил выступления в гонке. После Сандерленд рассказал о происшествии на своей странице в «Инстаграме».

«Боль от аварии ничто, по сравнению с болью от разочарования. К сожалению, моя гонка окончена после аварии на 180-м километре пятого этапа. Я боролся за победу и чувствовал, что всё под контролем, но в какой-то момент нарвался на травянистую кочку. В итоге я сломал пять позвонков и лопатку. К счастью, мне не потребуется операция, в скором времени я буду в порядке.

Хочу поблагодарить команду за то, что мне предоставили мотоцикл, о котором я мог только мечтать. Спасибо всем, кто помогал мне. Благодарю всех за слова поддержки и желаю удачи моим напарникам по команде. Также хочу сказать спасибо Джонни Аберу, который остановился и помог мне после того, как я попал в аварию", — написал Сандерленд.