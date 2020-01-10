Николаев закончил пятый этап «Дакара» и почти сразу начнёт шестой

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, на машине которого возникли проблемы с мотором в пятый день «Дакара»-2020, всё же смог добраться до финиша пятого СУ, но с большим отставанием от лидеров. Шестой этап экипажу придётся начать фактически без отдыха.

«Неожиданно, что такое произошло с нашим двигателем. Но, как говорится, мы его починили. Думаем, что проедем всё-таки всю гонку. Самое главное, что мы поможем нашим ребятам, нашей команде. Возьмём на себя роль быстрой технички, потому что мы уже отстаём по времени прилично, очень много часов.

Будем стараться. Самое главное, чтобы ребята наши ехали, не ломались. У нас пробило газовый стык, и наружу вытек весь тосол. Непросто в полевых условиях снять 120-килограммовую головку. Тем не менее у нас такой экипаж, что все быстро сообразили, что надо делать», — сказал Николаев в интервью пресс-службе команды.