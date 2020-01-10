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Босс Гран-при Австралии заверил, что пожары не помешают провести этап Формулы-1

Босс Гран-при Австралии заверил, что пожары не помешают провести этап Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Эндрю Уэстакотт, руководитель Гран-при Австралии, уверен, что лесные пожары не помешают проведению этапа Формулы-1, который по традиции откроет сезон и пройдёт с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что из-за бедствия наблюдается серьёзное загрязнение воздуха в крупных городах Австралии, в том числе и в Мельбурне, где проходит австралийский этап. Однако Уэстакотт не согласился с этим, хотя и признал небольшое загрязнение воздуха.

«Пожары никак не повлияли на сам Мельбурн. Они бушуют далеко на востоке, в 200-300 километрах как минимум.

Ухудшение качества воздуха связано с ветровой обстановкой. Но до Гран-при ещё два месяца. Мы смотрим на это как на обычное дело», — приводит слова чиновника GrandPX.news.

В Формуле-1 отреагировали на лесные пожары в Австралии
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