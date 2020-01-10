Николаев прекратил борьбу на «Дакаре»

Российский гонщик Эдуард Николаев, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», вынужден сойти с «Дакара»-2020. На его машине возникли технические проблемы, несовместимые с продолжением борьбы.

«На 33-м километре сегодняшнего спецучастка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева. Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.

Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато. Руководство команды направило автомобиль техпомощи для эвакуации машины и экипажа», — сказано в сообщении пресс-службы «КАМАЗ-мастера».

Напомним, на преодоление пятого спецучастка «Дакара» Николаеву из-за проблем с мотором понадобилось около суток.