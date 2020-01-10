Миллиардер из Техаса попал в аварию на «Дакаре». Видео

На шестом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года в серьёзную аварию попал совладелец клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» Бобби Паттон, пилотировавший экипаж «Тойоты» под номером 344. Его штурман Робби Пирс получил серьёзные травмы.

«И ещё один сход. На этот раз знаменитость: в четырёх километрах от старта разбил свою машину миллиардер из Техаса, совладелец бейсбольной команды из Лос-Анджелеса Бобби Паттон. Машина несколько раз перевернулась. Штурман получил различные травмы, в том числе травму спины», — сказано в сообщении в телеграм-канале «Дакар 2020 Новости».

Видео аварии доступно по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что российский гонщик Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» сошёл на шестом спецучастке «Дакара» из-за поломки двигателя.