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Миллиардер из Техаса попал в аварию на «Дакаре». Видео

Миллиардер из Техаса попал в аварию на «Дакаре». Видео
Авто / Дакар 2020 0

На шестом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года в серьёзную аварию попал совладелец клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» Бобби Паттон, пилотировавший экипаж «Тойоты» под номером 344. Его штурман Робби Пирс получил серьёзные травмы.

«И ещё один сход. На этот раз знаменитость: в четырёх километрах от старта разбил свою машину миллиардер из Техаса, совладелец бейсбольной команды из Лос-Анджелеса Бобби Паттон. Машина несколько раз перевернулась. Штурман получил различные травмы, в том числе травму спины», — сказано в сообщении в телеграм-канале «Дакар 2020 Новости».

Видео аварии доступно по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что российский гонщик Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» сошёл на шестом спецучастке «Дакара» из-за поломки двигателя.

Николаев прекратил борьбу на «Дакаре»
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