Каргинов победил Шибалова на 6-м этапе «Дакара» и оторвался почти на 20 минут

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал быстрейшее время на шестом спецучастке «Дакара»-2020. Вторым спецучасток закончил его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунду, а третье время на счету Сергея Вязовича из «МАЗа», уступившего на этапе 12 минут 32 секунды.
В общем зачёте класса грузовиков по итогам шести дней разрыв между Каргиновым и Шибаловым увеличился до 19 минут 14 секунд. Третьим с отставанием в 36 минут 30 секунд от лидера идёт Вязович.
«Дакар»-2020. Грузовики. Шестой СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:56.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +4.21
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +12.32
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +14.46
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +21.55.
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 25:06.20
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +19.14
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +36.30
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:51.13
...7. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:28.16.
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