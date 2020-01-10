Каргинов победил Шибалова на 6-м этапе «Дакара» и оторвался почти на 20 минут

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал быстрейшее время на шестом спецучастке «Дакара»-2020. Вторым спецучасток закончил его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунду, а третье время на счету Сергея Вязовича из «МАЗа», уступившего на этапе 12 минут 32 секунды.

В общем зачёте класса грузовиков по итогам шести дней разрыв между Каргиновым и Шибаловым увеличился до 19 минут 14 секунд. Третьим с отставанием в 36 минут 30 секунд от лидера идёт Вязович.

«Дакар»-2020. Грузовики. Шестой СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:56.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +4.21

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +12.32

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +14.46

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +21.55.

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 25:06.20

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +19.14

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +36.30

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:51.13

...7. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:28.16.