Петерансель выиграл 6-й этап «Дакара» в классе внедорожников, Сайнс остался лидером

Французский автогонщик Стефан Петерансель показал лучший результат в шестой соревновательный день ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Вторым с отставанием в 1 минуту 35 секунд финишировал лидер ралли Карлос Сайнс-старший, а третьим стал Нассер Аль-Аттия, уступивший ещё чуть менее двух минут.

В общем зачёте класса внедорожников первую тройку составляют эти же гонщики, только в другом порядке. Общее положение ввиду небольших разрывов на шестом спецучастке не изменилось: Сайнс возглавляет протокол, вторым с отставанием в 7 минут 46 секунд идёт Аль-Аттия, а замыкает тройку Петерансель.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Шестой СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:27.17

2. Карлос Сайнс (Mini) — +1.35

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.22

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 23:33.05

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.46

3. Стефан Петерансель (Mini) — +16.18.