Петерансель выиграл 6-й этап «Дакара» в классе внедорожников, Сайнс остался лидером

Французский автогонщик Стефан Петерансель показал лучший результат в шестой соревновательный день ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Вторым с отставанием в 1 минуту 35 секунд финишировал лидер ралли Карлос Сайнс-старший, а третьим стал Нассер Аль-Аттия, уступивший ещё чуть менее двух минут.
В общем зачёте класса внедорожников первую тройку составляют эти же гонщики, только в другом порядке. Общее положение ввиду небольших разрывов на шестом спецучастке не изменилось: Сайнс возглавляет протокол, вторым с отставанием в 7 минут 46 секунд идёт Аль-Аттия, а замыкает тройку Петерансель.
«Дакар»-2020. Внедорожники. Шестой СУ
1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:27.17
2. Карлос Сайнс (Mini) — +1.35
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.22
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт
1. Карлос Сайнс (Mini) — 23:33.05
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.46
3. Стефан Петерансель (Mini) — +16.18.
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