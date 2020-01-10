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Карякин — 14-й на 6 этапе «Дакара» в классе мотовездеходов. Он упустил лидерство в зачёте

Карякин — 14-й на 6 этапе «Дакара» в классе мотовездеходов. Он упустил лидерство в зачёте
Авто / Дакар 2020 0

Сергей Карякин показал лишь 14-е время на шестом этапе ралли-марафона «Дакара» в классе мотовездеходов. Таким образом, россиянин упустил лидерство в общем зачёте.

Лучшим на шестом спецучастке стал Жерар Фаррес Гуэль, второе место у Франсиско Лопес Контардо, тройку лидеров замкнул Рейналдо Варела. В результате Контардо захватил лидерство в общем зачёте. Теперь он опережает идущего третьим Карякина на 30 минут.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Шестой СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 5:27.25
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.22
3. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4.59
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +8.11
5. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +10.24...
14. Сергей Карякин (Snag Racing) — +33.33.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 28:52.26
2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +9.48
3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +30.24
4. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +36.31
5. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +47.49.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотовездеходы. Общий зачёт
10 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Идёт
1
Сергей Карякин
Can-Am
23:21:52
2
Кейси Карри
Can-Am
+1:10
3
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
+1:47
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