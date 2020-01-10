Карякин — 14-й на 6 этапе «Дакара» в классе мотовездеходов. Он упустил лидерство в зачёте

Сергей Карякин показал лишь 14-е время на шестом этапе ралли-марафона «Дакара» в классе мотовездеходов. Таким образом, россиянин упустил лидерство в общем зачёте.

Лучшим на шестом спецучастке стал Жерар Фаррес Гуэль, второе место у Франсиско Лопес Контардо, тройку лидеров замкнул Рейналдо Варела. В результате Контардо захватил лидерство в общем зачёте. Теперь он опережает идущего третьим Карякина на 30 минут.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Шестой СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 5:27.25

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.22

3. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4.59

4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +8.11

5. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +10.24...

14. Сергей Карякин (Snag Racing) — +33.33.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 28:52.26

2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +9.48

3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +30.24

4. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +36.31

5. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +47.49.