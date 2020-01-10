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Штурман Карякина: были две остановки на трассе, задние колёса стоят криво

Штурман Карякина: были две остановки на трассе, задние колёса стоят криво
Авто / Дакар 2020 0

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк объяснил, почему их экипаж проиграл более получаса на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. В общем зачёте россияне опустились с первой на третью позицию.

«Мы завершили шестой этап, половина гонки пройдена. Мы показали не наилучший результат – стали 13-ми, уступив полчаса лидеру спецучастка, и это очень много. Возникли технические проблемы – при максимальной скорости в 130 км/ч наша багги не могла разогнаться выше 110 км/ч. Кроме этого были две остановки на трассе — поменяли ремень вариатора, одно колесо. Задние колеса стоят криво, и, возможно, из-за этого не получалось выйти на максимальную скорость.

Спецучасток был длинный – 470 км – и скоростной, много песка. На длинных прогонах соперники отрывались от нас сильно, обходили нас, как стоячих. Но, я считаю, ничего страшного, впереди ещё половина гонки, шесть спецучастков, и загадывать рано», — приводит слова Васюка пресс-служба Snag Racing.

Фото: Snag Racing

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