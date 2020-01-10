Каргинов: догнали Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоём ехали до финиша

Гонщики «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Антон Шибалов рассказали о шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020, на котором они показали первый и второй результаты.



«Интересный песчаный спецучасток практически без камней, очень скоростные и быстрые дороги. Начались небольшие дюнки. Чтобы вкатиться, вспомнить их и почувствовать машину, это самое то. Машина не подводит, всё отлично. Навигация сложная, но всё в порядке, всем экипажем работаем над штурманством. Догнали Антона Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоем доехали до финиша», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



«Мы довольны результатом, несмотря на небольшие проблемы в начале гонки. Думаю, это были минимальные потери относительно других участников. Рады, что наступил экватор „Дакара“. Главное теперь — довезти результат. Сегодня пошло разнообразие маршрута, почти не было камней. Весь день быстрые дороги, высокие и несложные дюны интересные по своей конфигурации. Проехали спокойно», — добавил со своей стороны Шибалов.

