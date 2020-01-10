В Формуле-1 опубликовали точное расписание Гран-при России-2020
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала точное расписание этапов сезона на 2020 год. Гран-при России в этом году пройдёт на автодроме в Сочи с 25 по 27 сентября.
Первая свободная практика стартует в пятницу, 25 сентября, в 11:00 по московскому времени. Традиционно она будет длиться полтора часа и завершится в 12:30. Уже в 15:00 того же дня начнётся вторая тренировка, которая также продлится полтора часа. Субботние заезды привычно начнутся третьей практикой, она состоится с 12:00 до 13:00. Квалификация Гран-при России также пройдёт 26 сентября, её начало запланировано на 15:00. Гонка в Сочи состоится 27 сентября, в воскресенье. Её старт намечен на 14:10.
Напомним, в 2020 году Гран-при России Формулы-1 будет проведён в седьмой раз в истории.
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