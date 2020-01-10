Сотников: если бы Вязович принял решение атаковать, мы бы его пропустили

Пилот одного из экипажей команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился впечатлениями от шестого дня ралли-марафона «Дакар»-2020, отметив, что сегодня он в большей степени страховал напарников по команде Антона Шибалова и Андрея Каргинова.

«Сегодня ехали в роли быстрой технички, страховали экипажи Каргинова и Шибалова, пропустив обоих. Видели, что за нами ехал Вязович. Не пытались оторваться от него, ехали спокойно и аккуратно. Если бы он принял решение атаковать, мы пропустили бы его», — приводит слова Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Также о преодолении дистанции шестого спецучастка рассказал штурман экипажа Сотникова Руслан Ахмадеев.

«Было много песка, местами встречались камни. Легенда выдалась за 15 минут до старта, все изменения, о которых говорили на брифинге, мы переписали. Несмотря на длинный маршрут, роуд-бук был тонким. Ехали песками, привязки длинные — по 9-10 км. Можно сказать, что сегодня работал только пилот. Местами были сложные дюны, одну из них взяли без труда и поехали дальше. Сегодня была однообразная поверхность, травы было меньше. Приходилось смотреть за давлением в шинах», — сказал Ахмадеев.