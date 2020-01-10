Кузьмич: два часа недосыпа сказались на моей ошибке, но оправданий нет

Российский штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о ходе шестого этапа «Дакара»-2020, на котором их экипаж показал 10-й результат.



«СУ6 был выматывающе длинным — вместе с лиазоном получилось 831 километр. Спецучасток — 477, пока это самый длинный. Всего одна зона нейтрализации на 300-м километре. Ранний подъём, не удалось лечь пораньше — в итоге два часа недосыпа, которые сказались на моей сегодняшней ошибке в две минуты. Штурманы — не роботы! Когда на огромной скорости разбегаются тысячи дорожек, выбрать нужную довольно сложно. Это было на первых 40-50 километрах, ещё не совсем проснулся. Ну, не важно — оправданий нет. В итоге мы отклонились немножко в сторону, потом вернулись на курс, взяли точку, но нас за это время успел догнать Куба Пшигонски. Мы его пропустили, но километров через пять снова обогнали и больше не видели.



В целом спецучасток выматывающий, но с рваным темпом, очень интересный. Были скоростные куски, хотя сильнее 190 километров мы не смогли разогнаться. При этом нас пара багги обогнала: за ними держаться было просто невозможно. Мы едем на пределе нагрева турбины и своих возможностей, а они просто уходят! Валят 200-205 километров — не знаю, сколько точно, но ощутимо быстрее. Микс из скоростных кусков перемещался с дюнами разной степени сложности. Тоже так неплохо натрясло. Но в целом довольны: финишировали в десятке „абсолюта“ и продолжаем там оставаться.



Сегодня можно наконец-то по-человечески восстановить спину — вчерашний массаж не очень помог. Ну а завтра день отдыха. Можно выспаться, отъесться, потом ещё раз выспаться и опять наесться! Просто восстановить силы перед второй частью непростой гонки», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Contry Rally.