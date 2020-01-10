Вязович — о борьбе с «КАМАЗ-мастером»: мы сильно проигрываем по моторам

Пилот команды МАЗ-Спорт Авто Сергей Вязович, выступающий на ралли «Дакар»-2020 в классе грузовиков, поделился впечатлениями от шестого этапа многодневной гонки. Беларус отметил, что сегодня в команде констатировали серьёзное отставание двигателей МАЗ от соперников из «КАМАЗ-мастера».

«Теперь стало очевидно, почему мы столько проигрываем в последние дни. Сегодня мы были в прямой видимости с «КАМАЗами», и стало очевидно, что мы сильно проигрываем по мотору. В том числе на прямых участках с мягким грунтом, мы не достигаем такой скорости — они просто уезжают. Поэтому сегодня мы выдали свой максимум. Атаковали изо всех сил, но на большее мы пока не способны.

Если говорить о характере трассы, дюны сегодня были несложные, они чередовались с быстрыми плато. Мы, где-то спрямляя, к Диме Сотникову подъезжали, но как только тяжёлый грунт, наша максимальная скорость 120-130 км/ч, и мы ничего с этим сделать не можем. Ещё на одном из подъёмов мотоциклист «подсадил» нас. Подъём был довольно острый, мы не смогли взять его ходом. Сигналили парню в Sentinel, но он не пропустил – хотел первым подняться. Но мотоциклы идут с меньшей скоростью, нам пришлось сдать назад и объехать. Думаю, минуты две мы на этом потеряли. Но в целом сегодняшний результат – это наш максимум, двигатель проигрывает», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.