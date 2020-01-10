Вязович — о борьбе с «КАМАЗ-мастером»: мы сильно проигрываем по моторам

Пилот команды МАЗ-Спорт Авто Сергей Вязович, выступающий на ралли «Дакар»-2020 в классе грузовиков, поделился впечатлениями от шестого этапа многодневной гонки. Беларус отметил, что сегодня в команде констатировали серьёзное отставание двигателей МАЗ от соперников из «КАМАЗ-мастера».
«Теперь стало очевидно, почему мы столько проигрываем в последние дни. Сегодня мы были в прямой видимости с «КАМАЗами», и стало очевидно, что мы сильно проигрываем по мотору. В том числе на прямых участках с мягким грунтом, мы не достигаем такой скорости — они просто уезжают. Поэтому сегодня мы выдали свой максимум. Атаковали изо всех сил, но на большее мы пока не способны.
Если говорить о характере трассы, дюны сегодня были несложные, они чередовались с быстрыми плато. Мы, где-то спрямляя, к Диме Сотникову подъезжали, но как только тяжёлый грунт, наша максимальная скорость 120-130 км/ч, и мы ничего с этим сделать не можем. Ещё на одном из подъёмов мотоциклист «подсадил» нас. Подъём был довольно острый, мы не смогли взять его ходом. Сигналили парню в Sentinel, но он не пропустил – хотел первым подняться. Но мотоциклы идут с меньшей скоростью, нам пришлось сдать назад и объехать. Думаю, минуты две мы на этом потеряли. Но в целом сегодняшний результат – это наш максимум, двигатель проигрывает», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.
- 10 января 2020
-
20:57
-
19:36
-
19:32
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:10
-
17:39
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
14:07
-
13:32
-
13:18
-
11:38
-
11:26
-
10:41
-
10:09
-
09:18
-
00:48
- 9 января 2020
-
23:57
-
22:51
-
21:40
-
20:30
-
19:59
-
19:34
-
19:31
-
18:50
-
18:31
-
18:11
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:11
-
16:01