Карякин — о 6 СУ «Дакара»: пробили колесо, порвался ремень вариатора

Сергея Карякин рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в ходе преодоления шестого спецучастка ралли-марафона «Дакар». Россиянин завершил шестой этап на четырнадцатом месте, уступив победителю более 30 минут. В результате Сергей потерял лидерство в общем зачёте в классе мотовездеходов.

«Не самый удачный день для нашего экипажа. Мы пробили колесо, порвался ремень вариатора, но самая большая проблема — машина не выходила на максимальную скорость. Что тому причиной – не хватало мощности или слишком большие обороты – сейчас будем разбираться. Мы проиграли полчаса и сдвинулись на третье место в общей классификации зачёта мотовездеходов. Но впереди ещё шесть спецучастков, самое главное – разобраться с проблемами и следующую неделю ехать с новыми силами. Уже можно чуть ускориться, но, опять же, не выше своего темпа, чтобы было комфортно.

День отдыха нам на руку. Можно посмотреть, в чём дело, доработать и протестировать машину. Конечно, такие «фантомные» проблемы не просто устранить, но, думаю, у нас всё получится", — приводит слова Карякина пресс-служба команды Snag Racing.