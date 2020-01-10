Карякин — о 6 СУ «Дакара»: пробили колесо, порвался ремень вариатора

Сергея Карякин рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в ходе преодоления шестого спецучастка ралли-марафона «Дакар». Россиянин завершил шестой этап на четырнадцатом месте, уступив победителю более 30 минут. В результате Сергей потерял лидерство в общем зачёте в классе мотовездеходов.
«Не самый удачный день для нашего экипажа. Мы пробили колесо, порвался ремень вариатора, но самая большая проблема — машина не выходила на максимальную скорость. Что тому причиной – не хватало мощности или слишком большие обороты – сейчас будем разбираться. Мы проиграли полчаса и сдвинулись на третье место в общей классификации зачёта мотовездеходов. Но впереди ещё шесть спецучастков, самое главное – разобраться с проблемами и следующую неделю ехать с новыми силами. Уже можно чуть ускориться, но, опять же, не выше своего темпа, чтобы было комфортно.
День отдыха нам на руку. Можно посмотреть, в чём дело, доработать и протестировать машину. Конечно, такие «фантомные» проблемы не просто устранить, но, думаю, у нас всё получится", — приводит слова Карякина пресс-служба команды Snag Racing.
- 10 января 2020
-
20:57
-
19:36
-
19:32
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:10
-
17:39
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
14:07
-
13:32
-
13:18
-
11:38
-
11:26
-
10:41
-
10:09
-
09:18
-
00:48
- 9 января 2020
-
23:57
-
22:51
-
21:40
-
20:30
-
19:59
-
19:34
-
19:31
-
18:50
-
18:31
-
18:11
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:11
-
16:01