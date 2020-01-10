Штурман Доросинского: приехали на бивуак, когда уже смеркалось

Штурман российского гонщика Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал, как для его экипажа сложился шестой этап «Дакара»-2020, на котором они показали 16-й результат.



«Сегодня был длинный день, но одно утешает: этап был быстрым. Мы стартовали в голове канала, но даже при этом приехали на бивуак, когда уже смеркалось. Тем, кто стартовал подальше, будет непросто. В плане навигации сегодня было классно: дюны невысокие — не считая одной, где была точка, да и то ничего особенного. Классно, но очень много дорожек на плато, поэтому нужно было очень внимательно следить за курсом — при том, что очень часто мы ехали на максимальной скорости. Сегодня мы максимум разогнались до 173 км/ч — больше не получается даже с попутным ветром. Наверное, надо что-то подкрутить», — приводит слова Уперенко телеграм-канал Cross-Country Rally.