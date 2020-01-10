Россиянин Агошков пожаловался на равнодушие зрителей «Дакара» в Саудовской Аравии

Российский мотогонщик Дмитрий Агошков поделился своими впечатлениями от шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020 и отметил безразличный подход болельщиков на трассе. Россиянин занимает девятое место в зачёте Original by Motul.



«Был нормальный, хороший день, несмотря на большой общий километраж. На лиазоне было очень холодно. На старте организаторы подсуетились, предоставили горячий чай. Спецучасток был очень быстрым, несмотря на дюны, пески. Дюны начались, но не сказать чтобы они были сложные — такие раскатистые, небольшие. Первого уровня, как говорили организаторы на брифинге. Ещё взяли пару точек в больших дюнах и сразу оттуда выехали.



Меня сегодня удивило, что было много сходов. Трек был не таким сложным, как, допустим, на третьем и четвёртом этапах. Тем не менее многих мотоциклистов тащили на верёвке. То ли топлива народу не хватало… Даже лидеры сходили. Непонятно. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, первая половина гонки прошла довольно-таки неплохо. Считаем, что мы уже вкатились, а вторая половина «Дакара» будет интереснее. Надеюсь, камней больше не будет — ждём песков.



Сегодняшний спецучасток был похож на марокканский, навигация была лёгкой. Это из того, что понравилось. Что не понравилось, так это зрители. Они не особо готовы прийти на помощь. Ты будешь, грубо говоря, у них валяться под ногами — даже никто не поможет тебе мотоцикл поднять. Я, правда, сегодня не падал, но забуксовал на дюне, немножко не доехал до верха. Зрителям нужно было буквально два шага сделать, помочь мотик развернуть. Человек 30 стояло — хоть бы один пошевелился. Вот это не очень понравилось», — приводит слова Агошкова телеграм-канал Cross-Country Rally.