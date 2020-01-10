Латифи прошёл подгонку сиденья
Новобранец «Уильямса», канадский гонщик Николас Латифи побывал на базе команды в Гроуве, где прошёл подгонку сиденья. Об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере».
«Подгонка сиденья на базе. Удостоверился, что рабочее место на предстоящий сезон хорошее и комфортное», — написал Латифи.
Соответствующий твит можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, что следующий сезон станет для Николаса Латифи первым в Формуле-1. В «Уильямсе» он заменил Роберта Кубицу. Минувший год Николас провёл в Формуле-2, заняв второе место в общем зачёте. Отметим, что с приходом Латифи в «Уильямс» у команды появилось два крупных спонсора из Канады. При этом по сведениям источников, Николас в 2020 году не будет получать зарплаты в команде.
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