Гран-при Германии-2019 с подиумом Квята признан лучшим в десятилетии

Официальный сайт Формулы-1 завершил голосование среди болельщиков, которое было призвано определить лучшую гонку десятилетия.

В результате подсчёта голосов лучшим Гран-при за минувшие десять лет стала гонка 2019 года в Германии. Напомним, что она проходила в переменчивых погодных условиях. Дождь на «Хоккенхаймринге» то утихал, то начинался с новой силой. Всё это привело к семи сходам, в том числе с дистанции сошли Валттери Боттас, Шарль Леклер, Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг.

Победителем тогда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось Себастьяну Феттелю из «Феррари», а тройку лучших замкнул гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.

Второе место среди гонок десятилетия досталось Гран-при Канады-2011, третье — Гран-при Бразилии-2019 года. Полный рейтинг топ-10 гонок можно посмотреть на канале Формулы-1 в YouTube.