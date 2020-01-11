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На шестом этапе «Дакара»-2020 произошло столкновение грузовика и внедорожника

На шестом этапе «Дакара»-2020 произошло столкновение грузовика и внедорожника
Авто / Дакар 2020 0

Вчера, 10 января, в Саудовской Аравии завершился шестой день ралли-марафона «Дакар». За три километра до окончания спецучастка серьёзный инцидент произошёл между грузовиком «Рено» Мартина ван ден Бринке и внедорожником Томаса Уредничека. Машина чеха пыталась выехать из песка и предприняла манёвр в тот момент, когда рядом проезжал грузовик ван ден Бринке. В результате грузовик «Рено» задел внедорожник и сильно повредил «Форд».

По информации Telegram-канала, «Дакар-2020 новости» инцидент будет расследован. Экипаж грузовика после окончания спецучастка подошёл к организаторам гонки и сообщил о произошедшем. По предварительной информации, вина за инцидент лежит на пилоте внедорожника, так как тот совершал резкий манёвр в последний момент.

Отметим, невзирая на повреждения, «Форд» сумел добраться до финиша. Тем не менее машина серьёзно повреждена. Вероятнее всего, экипаж Уредничека не сможет продолжить выступления.

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