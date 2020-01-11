Кубица прибыл на базу «Альфа Ромео» и прошёл подгонку сиденья

Резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица, подписавший контракт с командой в нынешнее межсезонье, прибыл на базу коллектива в Хинвиле. В связи с этим поляк записал специальное видеообращение.
«Всем привет! Это Роберт. Я здесь, в Хинвиле. Это что-то вроде возвращения домой. В 2006 году именно здесь я начинал карьеру в Формуле-1. Очень рад вернуться в это окружение. Уже повидался с людьми, с которыми работал в прошлом, и прошёл подгонку сиденья в новой машине. Готовлюсь не только пилотировать, но и активно работать с командой. Держите за нас кулаки», — сказал Кубица в видеообращении, размещённом на официальной странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».
В составе «БМВ Заубер», предшественницы «Альфа Ромео», Кубица одержал единственную в карьере победу в Формуле-1.
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