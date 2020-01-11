Дневник «КАМАЗ-мастера» о 6-м дне «Дакара»: бессонная ночь Николаева, комментарии пилотов

Вчера, 10 января, на ралли-марафоне «Дакар» прошёл шестой день соревнований. Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в классе грузовиков, на своём официальном канале в YouTube разместила видео, в котором рассказывается о всех интересных событиях, случившихся на шестом спецучастке.

В частности, Эдуард Николаев поделился впечатлениями от бессонной ночи, связанной с поломкой мотора на пятом этапе. Также на видео можно увидеть комментарии других пилотов.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Напомним, что по итогам шестого дня «Дакара» быстрейшее время в зачёте грузовиков показал гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Вторым спецучасток закончил его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунду, а третье время на счету Сергея Вязовича из «МАЗа», уступившего на этапе 12 минут 32 секунды.



В общем зачёте класса грузовиков по итогам шести дней разрыв между Каргиновым и Шибаловым увеличился до 19 минут 14 секунд. Третьим с отставанием в 36 минут 30 секунд от лидера идёт Вязович.