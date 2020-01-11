На гонке в Дубае механик толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину
В ОАЭ в ходе одной из гонок спорткаров произошёл неприятный инцидент. Механик одной из команд толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину. Тот зацепился за спойлер автомобиля и упал на землю. Отметим, что на тот момент обе команды проводили пит-стоп, а пострадавший механик зашёл на позицию соперников, что помешало им делать работу.
Соответствующее видео можно посмотреть на канале GT-Place в «Твиттере».
Поведение механика, толкнувшего коллегу под колёса автомобиля, вызвало осуждение в комментариях под видео. В частности, пользователи призвали лишить механика работы, а также предлагали дисквалифицировать команду. Однако штраф был более мягким: команда механика была оштрафована только на четыре минуты.
Читайте также
- 11 января 2020
-
13:21
-
12:48
-
12:00
-
11:59
-
10:42
-
09:45
-
00:46
- 10 января 2020
-
23:53
-
22:37
-
22:31
-
22:21
-
22:16
-
21:47
-
20:57
-
19:36
-
19:32
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:10
-
17:39
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
14:07
-
13:32
-
13:18
-
11:38
-
11:26
-
10:41
-
10:09
-
09:18
-
00:48
- 9 января 2020
-
23:57
-
22:51
Партнерский контент