На гонке в Дубае механик толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину

В ОАЭ в ходе одной из гонок спорткаров произошёл неприятный инцидент. Механик одной из команд толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину. Тот зацепился за спойлер автомобиля и упал на землю. Отметим, что на тот момент обе команды проводили пит-стоп, а пострадавший механик зашёл на позицию соперников, что помешало им делать работу.

Соответствующее видео можно посмотреть на канале GT-Place в «Твиттере».

Поведение механика, толкнувшего коллегу под колёса автомобиля, вызвало осуждение в комментариях под видео. В частности, пользователи призвали лишить механика работы, а также предлагали дисквалифицировать команду. Однако штраф был более мягким: команда механика была оштрафована только на четыре минуты.