Николаев: есть маленький шанс, что мы ещё поедем

Российский гонщик Эдуард Николаев, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», выразил надежду, что сможет продолжить гонку, несмотря на серьёзные технические проблемы на шестом этапе «Дакара»-2020.



«Мы наконец-то на бивуаке, доехали до нашей родной команды. Это радует, появилась улыбка на лице. Хоть у нас и были технические проблемы, была поломка, гонку мы продолжить не смогли. Ребята приехали, эвакуировали нас и привезли на бивуак. Разбираемся с двигателем, делаем всё, чтобы найти причину и восстановить двигатель. Может быть, ещё есть маленький шанс, что мы поедем. Делаем всё для этого», — сказал Николаев в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

Напомним, на преодоление пятого спецучастка «Дакара» Николаеву из-за проблем с мотором понадобилось около суток.