Алонсо: если у тех, кто впереди, будут проблемы, то могу попасть на подиум «Дакара»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подвёл итоги первой недели ралли-марафона «Дакар-2020».
«Я под впечатлением от выступления Карлоса Сайнса-старшего. Но не стоит удивляться, ведь он один из лучших гонщиков, если не лучший. Сейчас он лидирует в общем зачёте, у него есть всё для победы. Он стартует впереди и приходит на финиш с первым или вторым временем, отыгрывая очень много. Если не возникнет неприятностей с машиной, то у него всё получится.
Моя позиция во вторую неделю зависит от многих факторов. Кто-то может потерять 40 минут, может смениться лидер. Пока с экипажами на первых шести местах ничего не происходило, но если возникнут проблемы, а я продолжу ехать в том же темпе, что и сейчас, то я смогу попасть в тройку сильнейших. Если же не будет проблем впереди, то подняться на подиум будет трудно», — приводит слова Фернандо Алонсо Marca.
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