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Появились фото заброшенной базы «Кэтерхэма»

Появились фото заброшенной базы «Кэтерхэма»
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В инстаграм-аккаунте пользователя под ником khurbanx появились фотографии с бывшей базы команды Формулы-1 «Кэтерхэм». В настоящее время помещения, судя по фотографиям, никак не охраняются. Отсюда и разруха, и следы граффити на стенах бывшей базы команд «Эрроуз» и «Супер Агури».

Базу пытались продать в 2016 году за 5,5 млн фунтов, в то время она была в отличном состоянии.

Напомним, команда Формулы-1 «Кэтерхэм» выступала в серии с 2012 по 2014 год. В 2011-м и 2010-м команда называлась «Лотус».

Российским болельщикам команда известна ещё и по причине того, что в её составе в 2012 году выступал россиянин Виталий Петров после ухода из «Рено».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» пользователя khurbanx.

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