Юниор «Ред Булл» Цунода продолжит карьеру в Формуле-2

Японский гонщик Юки Цунода, выступавший в сезоне-2019 в Формуле-3, перейдёт в Формулу-2, сообщает Autosport. Цунода подписал контракт с командой «Карлин».



В прошлом году Цунода закончил дебютный сезон в Формуле-3 на девятой позиции в личном зачёте, выиграв одну гону и завоевав два подиума.



Кто будет напарником Цуноды, пока не известно.



Цунода является пилотом молодёжной программы «Ред Булл». Примечательно, что более успешный пилот Формулы-3 эстонец Юри Випс, также выступающий в гонках по программе «Ред Булл», был отправлен в японский чемпионат Супер Формула.

Составы команд Формулы-2 на сезон-2020:

Carlin: Юки Цунода

ART Grand Prix: Маркус Армстронг, Кристиан Лунгор

UNI-Virtuosi: Каллум Айлотт, Гуанью Чжоу

DAMS: Дэн Тиктум, Шон Гелаэль

Prema Racing: Мик Шумахер, Роберт Шварцман

Charouz Racing System: Луи Делетраз, Педро Пике

MP: Фелипе Другович

HWA: Джулиано Алези, Артём Маркелов