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Юниор «Ред Булл» Цунода продолжит карьеру в Формуле-2

Юниор «Ред Булл» Цунода продолжит карьеру в Формуле-2
Авто / Младшие серии 0

Японский гонщик Юки Цунода, выступавший в сезоне-2019 в Формуле-3, перейдёт в Формулу-2, сообщает Autosport. Цунода подписал контракт с командой «Карлин».

В прошлом году Цунода закончил дебютный сезон в Формуле-3 на девятой позиции в личном зачёте, выиграв одну гону и завоевав два подиума.

Кто будет напарником Цуноды, пока не известно.

Цунода является пилотом молодёжной программы «Ред Булл». Примечательно, что более успешный пилот Формулы-3 эстонец Юри Випс, также выступающий в гонках по программе «Ред Булл», был отправлен в японский чемпионат Супер Формула.

Составы команд Формулы-2 на сезон-2020:

Carlin: Юки Цунода
ART Grand Prix: Маркус Армстронг, Кристиан Лунгор
UNI-Virtuosi: Каллум Айлотт, Гуанью Чжоу
DAMS: Дэн Тиктум, Шон Гелаэль
Prema Racing: Мик Шумахер, Роберт Шварцман
Charouz Racing System: Луи Делетраз, Педро Пике
MP: Фелипе Другович
HWA: Джулиано Алези, Артём Маркелов

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