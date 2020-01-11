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Култхард: не верю, что Хэмилтон всю жизнь мечтал выступать за «Феррари»

Култхард: не верю, что Хэмилтон всю жизнь мечтал выступать за «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о слухах о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2021 году.

«Никогда не думал, что Хэмилтон действительно собирается выступать где-то, кроме «Мерседеса». Уверен, он действительно ведёт переговоры с «Феррари». Но фактически всю карьеру он выступал за «Мерседес». Зачем ему заканчивать эти отношения?

Вряд ли дело в переезде в Италию. Льюису вполне комфортно в Великобритании и США. Америка у него — для свободного времени, а Великобритания — для гонок. Для Хэмилтона переход в «Феррари» станет не нужной ему эмоциональной встряской. Не верю, что он всю жизнь мечтал выступать за «Феррари», — приводит слова Дэвида Култхарда Reuters.

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